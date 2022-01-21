İSTAHED Ömür hemşire için toplandı: 'Sağlıkta şiddet yasası çıkmadan son bulmayacak'

Dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömür Erez’in görev yaptığı Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde İSTAHED tarafından basın açıklaması düzenlendi.

"Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans", "Yaşam hakkımız engellenemez", "Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz" sloganlı pankartlarla toplanan İSTAHED'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün burada, bu Aile Sağlığı Merkezinde, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kurumunda, 33 yaşında Ömür Erez mesai saatleri içinde, görevi başında, kamu hizmeti verirken hastaların gözü önünde silahlı saldırı sonucunda canice katledildi. Seken kurşunlar mesai arkadaşlarının odalarına ulaştı. Bir anlık şans ile hayatta kalan hekimler, hemşireler yürekleri paramparça iken Ömür’ün kanları ile kırmızıya boyanmış aile sağlığı merkezinin zeminini beraber temizledi. Yaşadıkları korku ve acı yetmez gibi!

Katil Ömür’ü aylardır rahatsız ediyordu. Onlarca sabıkası vardı. Defalarca savcılıktan yardım talep etmişti. Cani, kadını katletti, bir an bile düşünmeden. Ömür maskesini indirip belki korkusunu bastırmak için bir yudum su aldıktan sadece saniyeler sonra!

Katil Ömür'ü onun en savunmasız olduğunu düşündüğü yerde çalıştığı aile sağlığı merkezinde planlı olarak katletti.

Katilin eski eş, eski sevgili olmasının hiç bir önemi yok! Dün bir hasta veya hasta yakını, bugün eski eş ya da sevgili ve artık dur demezsek yarın kim bilir kim katledecek hekimi, hemşireyi, ebeyi, sağlık çalışanlarını!

Sağlık çalışanının savunmasız olduğunu biliyordu. Bunu "hemşireyim, vuramazsınız' diye değil de "hamileyim, vurmayın' diye kendini savunmaya çalışan Gülhan Hemşirenin çığlıklarından biliyordu.

Sağlık çalışanının korunmadığını biliyordu.

Fikret Hacıosmanoğlu, Aynur Dağdemir, Ersin Arslan katledildiğinde öğrenmişti.

Sağlık çalışanlarına karşı sistemli, durmaksızın, artarak gerçekleşen şiddetin cezasız kaldığını görmüştü.

Çok uzak değil daha 2 gün önce okumuştu görevi başında bir hekime hakaret edip yumruk atmanın cezasının sadece 11 bin Türk Lirası olduğunu.

Biliyordu hunharca vurup kaçıp gidebileceğini!

Ülkemizde hangi devlet kurumuna elini kolunu sallayarak, elinde belinde silah ile girmeye cesaret edebilir bir insan, sağlık kurumları dışında? Aile sağlığı merkezlerine, hastanelere silahla giriliyor, çalışanlar katlediliyor. Sorumlusu kimdir?

Şimdi Ömür'ün geride tek başına kalan 10 yaşındaki yavrusunun gözlerine bakarak 'Benim sorumluluğum yok " diyebilir misiniz sayın Sağlık Bakanı? Korumadınız! Sahip Çıkmadınız! Savunmadınız! Yine de benim suçum yok demeyi kaldırır mı yüreğiniz!

Ya siz Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı? 20 ayrı olaydan sabıkası olan bu katilin daha öncede olan tehditleri biliniyorken, sokakta olmasını, Ömür'ün yakınına gelebilmesini nasıl anlatacaksınız annesine Ömür'ün?

Peki ya siz kanun koruyucular? Yıllardır sesimizi duyuruyoruz. “Biz 'mış' gibi bir sağlıkta şiddet yasası çıkardık. 'Mış' gibi olunca da kimseyi caydırmadı" mı diyeceksiniz Ömür’ün meslektaşlarına?

Siz korumadınız biz şiddet gördük!

Siz arkamızda durmadınız biz darp edildik!

Siz bizleri vatandaşın önüne sürdünüz biz öldürüldük!

Bunlar son olsun demekle son bulmuyor.

Melike'den, Göksel'den, Aynur'dan, Ersin'den sonra gördük...

Şimdi de Ömür...

Etkin, Caydırıcı, Uygulanacak Sağlıkta şiddet yasası çıkmadan bu son bulmayacak!

Ya siz bu yasayı çıkaracaksınız kaybettiğimiz onca meslektaşımızın ruhu biraz olsun huzur bulacak! Ya da bizler darp edilerek, yaralanarak, katledilerek bunca isim arkasına yeni bir isim olacağız. Sosyal medyadan sabır ve baş sağlığı dilediğiniz ama sonra unutup gideceğiniz!

Dün bu aile sağlığı merkezinde bir hemşire, bir kadın, bir anne, bir evlat görevinin başında iken, güpegündüz, hastalarının yanında, en güvende olması gereken yerde işyerinde katledildi!!

Söz bitti!! Yürek parçalandı!!! Zaman buz kesti!!!"