İstanbul 112'nin acı günü... Genç acil tıp teknisyeni boğularak yaşamını yitirdi

İstanbul 112'de görevli acil tıp teknisyeni Umut Pusa dün öğlen saatlerinde Kınalıada'da denize girdikten sonra boğuldu. Cankurtaranlar ile denizden çıkartılan Pusa olay yerinde yapılan müdahaleler ile kurtarılmıştı. Deniz Ambulansı ile Anadolu yakasına getirilerek Fatih Sultan Mehmet EAH yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak sabah saatlerinde gelen haber ile Pusa'nın sevenleri üzüntüye boğuldu. Gelişen arrest sonucu tekrar yaşamını yitiren Pusa'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.