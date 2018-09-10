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İstanbul 112'nin acı günü... Genç acil tıp teknisyeni boğularak yaşamını yitirdi
İstanbul 112'de görev yapan Umut Pusa boğulma sonrası arrest sebebi ile yaşamını yitirdi
İstanbul 112'nin acı günü... Genç acil tıp teknisyeni boğularak yaşamını yitirdi
10 Eylül 2018 - MEDİMAGAZİN
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İstanbul 112'de görevli acil tıp teknisyeni Umut Pusa dün öğlen saatlerinde Kınalıada'da denize girdikten sonra boğuldu. Cankurtaranlar ile  denizden çıkartılan Pusa olay yerinde yapılan müdahaleler ile kurtarılmıştı. Deniz Ambulansı ile Anadolu yakasına getirilerek Fatih Sultan Mehmet EAH yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak sabah saatlerinde gelen haber ile Pusa'nın sevenleri üzüntüye boğuldu. Gelişen arrest sonucu tekrar yaşamını yitiren Pusa'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:

umut pusa istanbul 112

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Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
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