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İstanbul Adalet Sarayı'nda bir mahkeme karantinaya alındı
İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Tüketici Mahkemesi’nde görevli bir memurda korona virüs tespit edildi. Mahkeme karantina altına alınarak mahkeme çalışanları izne çıkarıldı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda bir mahkeme karantinaya alındı
18 Haziran 2020 17:28 - İHA
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Tüketici Mahkemesi bir kalem memurunun korona virüs olmasının ardından mahkeme karantinaya alındı. 6. Tüketici Mahkemesi'nde çalışan ve erkek olduğu öğrenilen memurda korona virüs tespit edilmesinin ardından mahkemenin iki hakimi ve kalem personelleri 14 gün karantinada kalmaları için tedbiren izne çıkartıldı. Mahkemenin karantinaya alınmasının sonrasında kalem ve mahkeme dezenfekte edildi.

Öte yandan karantina altına alınan duruşma salonunun kapısına, “Covid-19 salgını nedeni ile mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazılı kağıt asıldı.

Anahtar Kelimeler:

istanbul adalet sarayi korona virus 14 gun karantina dezenfekte

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