İstanbul Aile Hekimliği Derneği 'sağlıkta şiddet yasası' talebini tekrarladı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Meclis’te görüşülen torba yasadaki sağlıkta şiddet başlığına dikkat çekerek bir açıklama yayınladı.

İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir tarafından yapılan açıklamada, görevi başında öldürülen doktorlar hatırlatıldı:

“Bugüne kadar ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin’ diyerek sesimizi duyurmaya çalışmış, özellikle etkin ve caydırıcı olacak bir ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ talebimizi dile getirmiştik. Ne var ki görmezden gelinen taleplerimiz sonrasında, 2 Ekim 2018 tarihinde yine görevi başında bir meslektaşımızı, Dr. Fikret Hacıosman’ı katlettiler. Katledilen tüm sağlık çalışanları adına 5 Ekim 2018’de binlerce sağlık çalışanı ve birçok STK ile birlikte yürüdük. ‘Sessiz Siyah Çığlık’ adını verdiğimiz bu yürüyüşümüz sonrasında da hastalarımıza siyah önlüklerimiz ile hizmet vermeye başladık. Şiddete birçok meslektaşımız kurban edildi. Yeni kurbanlar vermek istemiyoruz.”

Türk Ceza Kanunu’na sağlık çalışanlarına yönelik suçlar adı altında iki madde eklenmesi talebinin yinelendiği İSTAHED açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu maddeler: 1- Sağlık çalışanına görevi esnasında ya da görevinden dolayı şiddet uygulayan kişi 2 yıl ila 4 yıl arasında hapis cezası ile yargılanmalı, bu ceza ertelenmemeli,

2- Sağlık sunumunu da engellemiş ise yani diğer vatandaşların sağlık hakkını da gasp etmişse ceza yarı oranda arttırılmalı.

Hepsi bu. Biz bu kanunu resmi gazetede görene kadar siyah önlüklerimizle polikliniklerde çalışmaya devam edeceğiz, şu anda meclise sunulup ilgili komisyonda görüşülmekte olan tasarının bu talebimizi karşılama konusunda hiçbir şekilde yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu hali ile içindeki diğer maddelerle birlikte tümüyle sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti azaltmanın da ötesinde bizzat teklifin kendisi bizlere şiddet uygulamakta toplumumuzu hekimlerden, hekimleri toplumdan uzaklaştırmaktadır.

“YASA ÇIKANA KADAR SİYAH ÖNLÜKLERİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Her an ölüm korkusuyla çalışmanın ne bizlere ne de toplum sağlığına katkısı olmayacağı bu kadar ortadayken, yasa çıkarıcıların bunu göz önünde tutarak bu tasarıyı geri çekmeleri ve bizlerin fikirlerini ön yargısız bir şekilde dikkate alarak etkin ve caydırıcı bir yasa talebimizi, başka kanunlarla karıştırılmadan yerine getireceklerini umut ediyoruz. Biz etkin ve caydırıcı ‘’Sağlıkta Şiddet Yasası’’ çıkana kadar siyah önlüklerimizle çalışmaya, ülkemiz de bu yasa çıkana kadar sağlığını ve sağlıkçısını kaybetmeye devam edecek.”