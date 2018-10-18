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İstanbul Aydın Üniversitesinde geliştirilen ekartör beyin ameliyatları süresini kısaltıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile girişimci akademisyenler tarafından kurulan InnowayRG'nin geliştirdiği ekartörün patenti 3.2 milyon liraya GRAVITY Health Technologies firmasına lisanslandı. Ameliyat sürelerini kısaltan tek kullanımlık ekartör, beyin dokusuna zarar vermiyor
İstanbul Aydın Üniversitesinde geliştirilen ekartör beyin ameliyatları süresini kısaltıyor
18 Ekim 2018 - DHA
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İAÜ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Birim tarafından ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılan ve değerleme süreçleri yürütülen ekartör, Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve Doç. Dr. Ayhan Olcay tarafından geliştirildi. Beyin tümörleri ve serebrovasküler cerrahi alanlarında olmak üzere beyin cerrahisinin diğer uğraş alanlarında da kullanılabilen ekartör, İAÜ ve InnowayRG'nin verdiği lisans ile ürün sanayiye aktarılarak pazara ulaşacak.

5 ADET PROTOTİP ÜRETİLDİ

InnowayRG Ar-Ge A.Ş., girişimci akademisyenler Prof. Dr. Albayrak, Doç. Dr. Olcay, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Özyazgan ve Öğr. Gör. Onur Yolay tarafından sağlık teknolojileri ve biyomedikal alanda yenilikçi ürün geliştirmek amacıyla interdisipliner bir yapıda Incubation İstanbul - İAÜ Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde kuruldu ve bir yıldır faaliyet göstererek, 17 adet patent başvurusu yapıp 5 adet prototip ürettiler.

ÖĞRENCİLERE VE AKADEMİSYENLERE TAM DESTEK

İAÜ, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde kurmuş olduğu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Birimi ile akademisyen, öğrenci ve girişimcilere patent, faydalı model ve tasarım tescil konularında, stratejilerinde farkındalık çalışmaları yürütmelerine yardımcı olarak üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların çıktılarının, ulusal ve uluslararası mülkiyet haklarının alınması konusunda destek oluyor. Ayrıca patent değerleme ve patentlerin sanayiye aktarımları için lisans ve devir süreçlerini de takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:

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