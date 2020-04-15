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İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için 'nöbetçi eczane' sayısını 3 katına çıkardı
İstanbul'da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.
İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için 'nöbetçi eczane' sayısını 3 katına çıkardı
15 Nisan 2020 17:55 -
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İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür" denildi.

Bu nedenle yeni düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır. Buna göre;

-18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

Anahtar Kelimeler:

eczaci odasi nobetci eczane sokaga cikma yasagi

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