İstanbul Emniyet Müdürü çalınan ambulans ile ilgili konuştu: Hızlı bir şekilde bulunur

ARŞİV
İstanbul'daki DEAŞ operasyonlarının sorulması üzerine Çalışkan, çalınan ambulansla ilgili soru üzerine ise Çalışkan, "Takip ediliyor, hızlı bir şekilde bulunur" ifadelerini kullandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|28/10-01/11
|5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
|MİKROBİYO...
|İZMİ
|30/10-01/11
|HIMSS’19 Eurasia
|ACİL TIP
|İSTA
|01/11-02/11
|Hastalıklarda Güncel Nütrisyon Yaklaşımları Sempozyumu
|BESLENME...
|ANKA
|31/10-02/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu
|KADIN...
|İSTA
|01/11-03/11
|3. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/10-03/11
|63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|KIBR