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İstanbul Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın düzenlendi
Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi
İstanbul Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın düzenlendi
28 Aralık 2020 14:28 - İHA
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Kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere “siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğunun öğrenilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameralara böyle yansıdı.

Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

Baskın anı kamerada

İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:

doktor muayenehane baskin

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1) mahmut (uz.dr.)
28.12.2020 15:57:43
Kaçak doğurtulan bebeklere de el konulmuş mu?
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