Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem
Seyahat yasaklarının sonlandırılmasının ardından yeni dönemde müşterilerine hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlar gelen yolcular siparişlerini QR koduyla verecek ve ödemelerini bu kod üzerinden yapabilecekler.
İstanbul Havalimanı'ndaki restoranlarda koronavirüse karşı QR kodlu önlem
10 Haziran 2020 15:38 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İç hat uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'nda restoranlarda da yeni düzenlemeler yapıldı. Dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı restoranlarda masa düzeni de sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı.

MÜŞTERİLER SİPARİŞLERİ QR KODLA VERECEK

Yeni önlemler kapsamında çatal, bıçak kaşık, tepsi ve tabaklar ortak kullanım alanlarından kaldırıldı. Tek kullanımlık ürünlerle  yolculara hizmet verilecek. Yeni düzenlemeler kapsamında müşteriler siparişleri cep telefonlarına bulunan özel uygulama üzerinden QR koduyla verecekler.  QR koduyla yeni dönemde müşterilerine hizmet vermek için tüm donanımlarını tamamladıklarını ifade eden işletme müdürü Kazım Çil, detayları şu sözlerle aktardı:

"Halihazırda devam ettirdiğimiz yüksek hijyen standartlarımız koronavirüs nedeniyle arttırarak hem çalışanlarımızı hem misafirlerimizi sağlığını korumak üzere en üst seviyeye çıkardık. Tüm birimlerimizin girişlerine hijyen paspasları koyduk. Ayrıca sosyal mesafeyi koruyan bilgilendirme panoları belirli alanlara yerleştirdik. Çalışanlar ile misafirlerimizi arasında mesafeyi korumak için bir dizi yenilikler yaptık. Bu kapsamda misafirlerimiz akıllı telefonlarından QR kodunu okuttuktan sonra menüye ulaşacaklar. Ulaştıkları menüden seçimlerini yaptıktan sonra ilgili siparişleri bizim mutfağımıza düşecek. Bizler belirlediğimiz hijyen standartlarında tek kullanımlık kaplarda siparişlerini hazırlayacağız. Kapalı bir şekilde masalarına servis edeceğiz" dedi. İşletme Müdür Kazım Çil, QR kodu kullanamayan müşteriler için de tek kullanımlık menü ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi:  "QR kodu kullanamayan misafirlerimize ise geri dönüşümlük kağıttan üretilen tek kullanımlık menüler ile servis yapacağız. Misafirlerimiz tek kullanımlık menüleri kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusunda o kağıtlar imha edilecek."

Anahtar Kelimeler:

istanbul havalimani dezenfekte qr kod masa duzeni siparisler

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.