İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: İstanbul’da 23 kaçak ambulans var

Dün yayımlanan VIP ambulans haberi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün de gündeminde. Geçtiğimiz yıl kayıt dışı ve ruhsatsız çalışan 23 ambulans tespit eden İl Sağlık Müdürlüğü, halkın sağlığını tehlikeye atan ambulansları denetimlerle tespit ediyor. Müdürlüğün Özel Ambulans ve Denetim Birimi sorumlusu Bahattin Şahan, “Firmaların kayıtsız ve denetimsiz faaliyet yürütmesi ciddi bir sorun” diyor.

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göreİstanbul’da özel ambulans statüsünde faaliyet gösteren ruhsatlı 453 ambulans bulunuyor. Bunların dışında kayıt dışı korsan ambulanslar, yetersiz donanım ve personelle hastanın hayatını tehlikeye atıyor.

‘Hasta için büyük risk’

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi, 2019 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik şube polisleri ile son 2 yılda yaptığı 4 bin 313 denetimde, kayıt dışı çalışan 52 korsan ambulans tespit etti. Denetimlerle ilgili Milliyet’e konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi sorumlusu Bahattin Şahan, mevzuata uygun olmayan ambulansların faaliyette olmasının hasta hayatı için risk oluşturduğunu söylüyor.

İstanbul’da 453 adet özel ambulans bulunduğunu aktaran Şahan, “Bunların 198 tanesi kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, 242 tanesi mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 1 tane özel donanımlı ambulans, 7 tane hava ambulansı var. Ruhsatlandırma kriterine dahil olan özel ambulanslar; belediye, üniversite, fabrika, özel hastane, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, tıp merkezleri ya da bu işi ticari boyutta yürüten ambulans servisleridir. Ruhsatsız faaliyet gösteren ambulanslar için emniyetle birlikte belirli lokasyonlarda denetimler yapıyoruz” dedi.

Haberin devamı için tıklayın.