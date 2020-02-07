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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü uçak kazasında yaralananların durumunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uçak kazasında yaralanan 180 kişiden, 113'ünün taburcu edildiği, 67'sinin tedavisinin devam ettiği bildirildi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü uçak kazasında yaralananların durumunu açıkladı
07 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralananlarla ilgili yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

"180 hastamızdan 113'ü 07.02.2020 saat 14.00 itibariyle taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da orta-ağır seviyededir."

Anahtar Kelimeler:

sabiha gokcen havalimani kaza ucak

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