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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Covid-19 kaybı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde şoför olarak çalışan İsmail Sülü, Covid-19 tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Üzüntümüz büyük. Hep kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun” açıklamasına yer verdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Covid-19 kaybı
08 Temmuz 2020 14:36 - İHA
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde uzun yıllardır şoför olarak çalışan İsmail Sülü (59), bir süre önce corona virüsü teşhisi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi olmaya başladı.

Sülü doktorların tüm müdahalesine rağmen virüs ile olan mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Üzüntümüz büyük. Hep kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun” açıklamasına yer verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamada ise “Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız çalışma ve yol arkadaşımız İsmail Sülü’yü Covid-19 sebebiyle kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Kalbimizdesin” ifadelerine yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:

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