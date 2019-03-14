İstanbul İl Sağlık Müdürü: Bir hekim olarak öyle bir yerde çalışmayı dört gözle bekliyorum

İstanbul'un ilk, Türkiye'nin dördüncü şehir hastanesi Başakşehir Şehir Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor. 2020 yılının ortalarında hizmete açılması planlanan hastanenin, yüzde 40'lık bölümü tamamlandı.

AA'nın haberine göre; Kayabaşı Mahallesi'nde bir milyon metrekare alan üzerine kurulan, 6 bloktan oluşan hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. Görüntüye, kaba inşaatında oldukça ilerleme katedilen hastanenin tamamlanması için işçilerin hummalı çalışması yansıdı.

Tamamlandığında 10 bin kişiye "ekmek kapısı" olması planlanan hastanenin temeli, 2 bin 40 sismik izolatörle donatıldı. Rönesans Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz şirketi ortaklığıyla inşa edilen sağlık tesisinde, genel hastane ile birlikte 8 farklı alanda hastane bulunacak. Genel Hastane 469, Kadın Doğum Hastanesi 359, Psikiyatri Hastanesi 128, Çocuk Hastanesi 521, Kalp ve Damar Hastanesi 327, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi 311, Onkoloji Hastanesi 367 ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasiteli olacak.

"2020 YILININ ORTALARINDA HİZMETE AÇILACAK"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, inşaatın hızla devam ettiğini ve hastanenin 2020'nin ortasında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

İstanbul'da yapılan ilk şehir hastanesinin birçok hususta örnek teşkil edeceğini aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla İstanbul'un ilk şehir hastanesi olacak. Başakşehir Şehir Hastanesi, 6 blok ve 2 bin 682 yataklı olacak. Dünyanın en büyük süspansiyon sistemine sahip binanın temeline izolatörler yerleştirildi. Bu izolatörler sayesinde depremde bile ameliyatlar yapılabilecek. Sağlıkla ilgili her türlü müdahalenin yapılabileceği, dünyada örnek ve akıllı binalardan oluşan bir tesis kuruluyor. İstanbul'un o bölgesine gerçekten yatak kapasitemiz yeterli değil. Hastane tamamlandığında dünyada örnek gösterilecek sağlık kompleksi olacak. Başakşehir Şehir Hastanesi, sağlık yatırımlarının şaheseri olacak. Bir hekim olarak öyle bir yerde çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Memişoğlu, hastanesi projesinin kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirildiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Sağlık hizmeti tamamen devlet tarafından verilecek. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız devletimizin atayacağı görevlilerden oluşacak. Onun haricinde cihazların temini ve bakımı 25 yıllığına özel sektör ortaklığıyla sağlanacak. Böylece cihaz bozulduğu zaman tamir ve bakımıyla sağlık hizmeti sunanlar değil, başka görevliler ilgilenecek. Şehir hastaneleri; Adana, Mersin ve Kayseri'de açıldı. Bu hastanelerde insanlarımıza müthiş hizmet sunuluyor. Türk insanı bunlara layıktır. Hedefimiz, İstanbul'u dünyanın sağlık başkenti yapmaktır. Bu hastane de hedefimize ulaşma yolunda en önemli taşlardan birisi olacak."

"İKİNCİ ŞEHİR HASTANESİ SANCAKTEPE'DE YAPILACAK"

Sağlık Bakanlığının İstanbul'a önemli hastaneler kazandırarak Türkiye'yi sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkeler listesinin üst sırasına çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Memişoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesinin yanı sıra İstanbul'da ikinci büyük hastanenin Avrupa yakasında inşa edileceğini kaydetti.

Memişoğlu, "Sancaktepe'ye Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi yapılacak. Cumhurbaşkanımız, bunun müjdesini verdi. Sancaktepe'de 4 bin 600 yataklı bir hastanede kurulacak. Bu, Türkiye'nin nerelere geldiğini gösteriyor. İnsanımız her şeye layık. Bunun için elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Başakşehir, Sancaktepe ve Ankara Bilkent gibi şehir hastaneleriyle dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi haline geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Kemal Memişoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesinin yanı sıra İstanbul'da Okmeydanı, Göztepe ile Kartal Eğitim ve Araştırma hastanelerinin inşaatlarının devam ettiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi: "Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 15-20 gün içerisinde poliklinik hizmetlerine başlayabiliriz. Okmeydanı ve Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise 2019 bitmeden sağlık hizmeti sunacağız. Bunlarda biner yataklı hastaneler. İstanbul'da son 1,5 yılda 3 bin 600 'nitelikli yatak' dediğimiz yaklaşık 9 hastaneyi hizmete açtık. Bir sene içerisinde de 5 bin 500 yatak ilave edeceğiz. İstanbul'un şu andaki yatak kapasitesi özel sektörle beraber 40 bin. Bunların yarısı kamu, yarısı özel sektöründür. İnsanlarımızın şunu bilmesini istiyoruz: Sağlık görevlileri onlara en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geldiğince özverili çalışıyor. Toplumun da özveriyle çalışan sağlıkçılara sahip çıkması gerekiyor."