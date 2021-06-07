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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, corona virüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük
07 Haziran 2021 09:33 - DHA
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 5 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.

Anahtar Kelimeler:

istanbul prof dr kemal memisoglu asi salgin

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