İstanbul İl Sağlık Müdürü: Pozitif vaka sayımız yükselişte!

Sağlık Bakanlığı salgında son durumu gösteren haftalık raporunu yayımladı. 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Marmara Bölgesinde, özellikle de İstanbul'da hasta sayısındaki artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta tanı konan yaklaşık her 5 hastadan biri İstanbul'dan.
İstanbul 5 Ekim'de 384, 6 Ekim'de 343 yeni hastayla en çok yeni hasta tanısı koyulan il oldu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Yatan hastaya henüz yansımasa da Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde Aman DİKKAT ! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım... Salgın kontrol altında ama BİTMEDİ !