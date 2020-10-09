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İstanbul İl Sağlık Müdürü: Pozitif vaka sayımız yükselişte!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu son hafta vakaların yükselişe geçtiğini duyurdu
İstanbul İl Sağlık Müdürü: Pozitif vaka sayımız yükselişte!
09 Ekim 2020 10:14 -
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Sağlık Bakanlığı salgında son durumu gösteren haftalık raporunu yayımladı. 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Marmara Bölgesinde, özellikle de İstanbul'da hasta sayısındaki artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta tanı konan yaklaşık her 5 hastadan biri İstanbul'dan.

İstanbul 5 Ekim'de 384, 6 Ekim'de 343 yeni hastayla en çok yeni hasta tanısı koyulan il oldu. 

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Yatan hastaya henüz yansımasa da Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde  Aman DİKKAT ! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım... Salgın kontrol altında ama BİTMEDİ !

 

Anahtar Kelimeler:

prof dr kemal memisoglu istanbul

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