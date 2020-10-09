İstanbul İl Sağlık Müdürü: Pozitif vaka sayımız yükselişte!

Sağlık Bakanlığı salgında son durumu gösteren haftalık raporunu yayımladı. 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Marmara Bölgesinde, özellikle de İstanbul'da hasta sayısındaki artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta tanı konan yaklaşık her 5 hastadan biri İstanbul'dan.

İstanbul 5 Ekim'de 384, 6 Ekim'de 343 yeni hastayla en çok yeni hasta tanısı koyulan il oldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: