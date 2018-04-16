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İstanbul Tabip Odası'nın yeni Başkanı Pınar Saip
Yeni yönetimini belirlemek için sandık başına giden İstanbul Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Pınar Saip. Oldu. Prof. Saip’in temsil ettiği "Demokratik Katılım Grubu" yönetimi kazandı.
İstanbul Tabip Odası'nın yeni Başkanı Pınar Saip
16 Nisan 2018 -
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İstanbul Tabip Odası'nın, Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nde yapılan yönetim seçiminde, yaklaşık 33 bin üyenin 7 bin 265'i oy kullandı. 

"Demokratik Katılım Grubu", "Cumhuriyetçi Hekimler", "Hekimlikte Haklar Birlik ve Haklar Platformu" ve "Türk Hekimleri Birliği" olmak üzere 4 listenin yarıştığı seçimi, Prof. Dr. Pınar Saip'in temsil ettiği "Demokratik Katılım Grubu" 4 bin 124 oyla kazandı. 

"Hekimlikte Haklar Birlik ve Haklar Platformu" bin 455, "Cumhuriyetçi Hekimler" bin 304, "Türk Hekimleri Birliği" ise 382 oy aldı. 
Pınar Saip, seçimin ardından, seçim sürecinin çok heyecanlı geçtiğini ifade ederek, hekimlerin odalarına sahip çıktığını ve geniş katılımlı bir seçim yaşandığını söyledi. 

“HEKİMLER ARASINDA BÜYÜK KAVGALAR OLAMAZ”

Yeni bir dönem başlayacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Saip, şunları kaydetti: 

"Mutluyuz, sevinçliyiz, bunu bütün arkadaşlarımızın emeğiyle aldık. Herkes hakikaten canla başla çalıştı. Hekimler arasında büyük kavgalar olamaz. Son anda seçimlere yönelik sandıklarla ilgili bir dilekçe verilmişti ama o sorun da çözüldü. Hekim hakları çok önemli. Hekimlerin özlük haklarında ciddi problemler var. Demokratik Katılım Grubu yıllardır bunları iyi bir şekilde takip etmeye çalışıyor. Bunları gündeme getirmeye devam edip, mücadelemizi sürdüreceğiz." 

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği seçimle, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türk Tabipler Birliği Merkez Delegasyonu da belirlendi.

Anahtar Kelimeler:

istanbul tabip odasi pinar saip

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People
3
1) Mücahit Altuntaş (iç hastalıkları uzmanı)
16.04.2018 12:51:19
Ankara Tabibi Odası seçimleri sonuçları ;Çağdaş Hekimler, Türk Hekimleri Birliği, Hekimiz gruplarının aday listeleri yarışırken, tüm seçili kurulları ve TTB delegasyonunu kazanan Çağdaş Hekimler oldu.

Seçimde toplamda 2458 oy kullanılırken Çağdaş Hekimler 1542, Türk Hekimler Birliği 574, Hekimiz Biz ise 232 oy aldı.

İstanbul Tabip Odası seçimleri ;Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarıştı.

7 bin 265 seçmen oy kullandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, 66 sandığın kurulduğu seçimde, 7 bin 265 seçmen oy kullandı. Oyların büyük çoğunluğu olan 4 bin 124'ünü Demokratik Katılım Grubu alırken, Cumhuriyetçi Hekimler bin 304, "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" bin 455 oy ve Türk Hekimleri Birliği 382 oy aldı.
Not : hekimlerin kabaca %25i yani 1/4 seçime gidiyor Hekimleri için demokratik katılım ve umut göstergesi oldukça düşük diyebilir miyiz?
Katılıma , umuda, yenilenmeye ihtiyaç var.
People
1
2) hasan (dr)
16.04.2018 11:59:29
33 bin hekimin 7 bininin oyuyla seçilmiş. Kutlama yapılıyor. Azınlığın zaferi hayırlı olsun.
People
10
3) Mesleki (Dayanışma)
16.04.2018 11:20:51
Tebrik ediyoruz.Seçim öncesi basını da kullanarak ''ölüler oy kullanıyor'' vb. karalamalara en güzel yanıtı üyeler sandıkta verdi.

Gün meslek örgütü çatısı altında mesleki dayanışma ile hareket etme günüdür.Bizi en iyi anlayacak ve savunacak olan yine meslek örgütümüzdür.

İngiltere'deki meslektaşlarımız başardı.Biz de başarabiliriz.Onlar başarırken bizim yetkili sendikamız Sağlık-Sen hala müjde bekliyor...Bu sendikanın bize bir şey kazandıramayacağı ortada.Üye olmayı bildiğimiz gibi istifa etmesini de bilmeliyiz...

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