İstanbul Tıp Dekanı: Yatay geçişler YÖK nedenli oldu, Ekonomi bölümünden tıbba geçen biri yok

MEDİMAGAZİN-Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite sınavlarında ilk 1000'e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığını doğrulamıştı. Üniversite sınavında 800 bininci olup tıp fakültesine kayıt yaptıranlar olduğuna dair şikayetler gündeme gelmişti.

Haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada dolaşıma giren listede finans okuyan öğrencilerin de İstanbul Tıp Fakültesne yatay geçiş yaptığı gündeme geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tufan Tükek, yatay geçişleri doğrularken, bu durumun YÖK tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda yapıldığını belirtti. Finans okuyan öğrencinin yatay geçişiyle ilgili ise "Ekonomi bölümünden tıbba geçen biri yok" diyerek, sözkonusu fakültenin tıp fakültesi olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tufan Tükek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Fakültelerimizde yapılmış olan Yatay Geçiş İşlemleri; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ve Covid-19 nedeniyle bu yıla özgü YÖK Başkanlığınca Üniversitelerimize gönderilmiş olan Genelge doğrultusunda yapılmıştır.

Ekonomi bölümünden tıbba geçen biri yok. Sumy State ukrayna üniversitesi dünya sıralamasında ilk 1000 içerisinde. Bu fakültenin tıp fakültesi var. Dersleri bire bir kontrol edilerek alınmıştır.

Sevgili Tibbiyeliler Yurt disinda Tip fakultesi okumamis birinin fakultemize kayit yaptirabilmesi mumkun degil. Elektronik ortamda yapilan basvurularla yuklenen belgeler degerlendirilerek asil ve yedek listeler olusturuluyor.

Ve bu listedeki ogrenci kayit icin belgelerin ASILlarini elden getirmek zorundadir. Tum bunlarla beraber tum yurt disi basvurulari ile belgelerini elden teslim edip kayit olmaya hak kazanan ogrencilerin isim listesi ve belgleri disisleri bakanligi ve ilgili ulkede konsolosluk yetkililerimizin araciligi ile tek tek ve ilgili universite belgelerinden kontrol edilmektedir. Universitemizin ilk 1000 universiteden yatay gecis kontenjani Universite Senatosu tarafindan Turkce Tip icin tum siniflar toplam 20, Ingilizce Tip icin toplam 11 olarak belirlenmistir. Yatay gecis komisyonumuzun ve ogrenci buromuzun calismalari sonucu Turkce Tip bolumumuze 6 ogrenci Ingilizce Tip bolumumuze ise 3 ogrenci (4 kayit yapilmasina ragmen bir ogrenci kayit sildirmistir) kayit yaptirmis durumdadir.