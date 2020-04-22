Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Tıp Fakültesi ameliyatlara yeniden başlıyor
İstanbul Tıp Fakültesi, koronavirüs nedeniyle ara verdiği ameliyatlara yeniden başlıyor. Hastanede yoğun bakımdaki hasta sayısı da giderek azalıyor. Detayları, Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek anlattı.
İstanbul Tıp Fakültesi ameliyatlara yeniden başlıyor
22 Nisan 2020 13:55 - TRT Haber
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım hasta sayılarının azalmaya başladığını söyleyerek, ameliyatlara yeniden başlanacağının müjdesini verdi. 

Tükek, fakülteyi pandemi hastanesi haline getirdikten sonra birçok kaynağı virüsle mücadeleye ayırdıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir dalga bekleniyordu. Bu nedenle bekleyebilecek ameliyatları ertelemiştik. Özellikle ameliyat bekleyen kanser hastalarının, bu haftadan itibaren belli bir sıraya koymak üzere ameliyatlarına başlayacağımızı söyleyebilirim. 10 yoğun bakım ayırdık. Bu hastaların ameliyatları COVID dışındaki bir yerde olacak. Bunu da bir müjde olarak buradan söyleyebiliriz. Hastalara önce COVID nedeniyle tetkik yapacağız. Bunların bir kısmı ameliyat olma şansı olan erken evre kanser hastaları."

Anahtar Kelimeler:

istanbul tip fakultesi ameliyat covid tufan tukek

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.