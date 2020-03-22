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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü, sosyal medyada öğrencileriyle buluşacak
'Öğrenciler soruyor Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın cevaplıyor' başlığıyla düzenlenen sosyal medya buluşması, 23 Mart saat 12.00'de "@iucerrahpasa" adlı Instagram hesabı üzerinden gerçekleşecek.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü, sosyal medyada öğrencileriyle buluşacak
22 Mart 2020 12:53 -
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimler dolayısıyla merak edilenleri öğrencileriyle bir araya geleceği sosyal medya canlı yayında yanıtlayacak. 

Üniversitenin sitesinde yer alan bilgiye göre, "Öğrenciler soruyor Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın cevaplıyor" başlığıyla düzenlenen sosyal medya buluşması, 23 Mart saat 12.00'de "@iucerrahpasa" adlı Instagram hesabından gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Aydın, üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim gören binlerce öğrencisiyle bir araya geleceği yayında, öğrencilerin Kovid-19 önlemleri kapsamında ara verilen eğitim süreçlerine dair akıllarına takılan soruları cevaplayacak.

Öğrenciler, "iucrektorcevapliyor@istanbul.edu.tr" adresi üzerinden sorularını iletebiliyor.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus cerrahpasa sosyal medya canli yayin iucerrahpasa

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