İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı: İnternler erken mezun edilmeli

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Tufan TÜKEK, Koronavirüs salgınının üç aydan daha uzun süreceğini belirterek Tıp Fakültesi öğrencilerinin erken mezun edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İç Hastalıkları profesörü, koronavirüs salgını nedeniyle yeni doktorlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tükek, mezuniyet tarihinin en geç mayıs ortasına alınmasını gerektiğini bildirdi.

AMERİKA'DA DA INTERNLERİN ERKEN MEZUN EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki 4 tıp fakültesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile daha hızlı mücadele etmek için öğrencilerini erken mezun etme kararı aldı. Massachusetts Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Marylou Sudders’in perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 ile daha etkin mücadele için, "Tüm tıp fakültelerinden 4. sınıf öğrencilerini erken mezun etmelerini istiyoruz" çağrısına fakülte dekanlarının tümü olumlu yanıt verdi. Boston, Harvard, Tufts ve Massachusetts Tıp Fakülteleri Sudders'ın çağrısına destek verirken, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi (BUSM) Dekanı Karen Antman mezuniyet töreninin 17 Nisan'a çekildiğini bildiren bir mektubu öğrencilerle paylaştı.