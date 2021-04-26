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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 6 profesör, 3 doçent alınacak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 6 profesör ve 3 doçent alınmasıyla ilgili ilan Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 6 profesör, 3 doçent alınacak
26 Nisan 2021 11:52 -
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri  ve Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “İstanbul  Üniversitesi  Akademik Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri”  uyarınca  Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  şahsen  veya  posta yoluyla eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını  da  belirttikleri  kadroya  başvuru  dilekçelerini  (PDF  formatında  imzalı),  Yabancı  Dil  Belgesi, Doçentlik  Belgesi  ve  Diplomalarını  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora,  Sanatta  Yeterlik,  Uzmanlık), Akademik  Yükseltilme  ve  Atamada  Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler  ve  Puan  Hesaplaması Formunu,  Aday  Atama  Kriterleri  Değerlendirme  Formunu,  Asgari  Koşulların  Sağlandığına  İlişkin Bildirim Formunu  (PDF  formatında İmzalı),  yayın  listelerini,  yayın  listesindeki  bilimsel  yayınlarını (başlıca  araştırma  eseri  ayrı  olarak  belirtilmelidir),  İstanbul  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan  tüm bilimsel  çalışma ve faaliyetlerini  kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik    Kadrosuna    Müracaat    Edecek    Adaylar:    Özgeçmişlerini,    kadroya    başvuru dilekçelerini  (PDF  formatında  imzalı),  Yabancı  Dil  Belgesi,  Doçentlik  Belgesi  ve Diplomalarını (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora,  Sanatta Yeterlik,  Uzmanlık),  Akademik Yükseltilme  ve  Atamada Değerlendirmeye   Alınan   Faaliyetler   ve   Puan   Hesaplaması Formunu,   Aday   Atama   Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı),  yayın  listelerini,  yayın  listesindeki  bilimsel  yayınlarını,  İstanbul  Üniversitesi  Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve  başvuru   evrakları   (basılı   olarak  teslim  edilecektir.)   ile  birlikte  Rektörlük  Personel   Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_  adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan  1  Adet  Biyometrik  Fotoğraflı  Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Başvuru  Formu  (Profesör  ve Doçentler için olacak),
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5.  Akademik  Yükseltilme  ve  Atamada  Değerlendirmeye  Alınan  Faaliyetler  ve  Puan Hesaplaması Formu
6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10. Kimlik Fotokopisi
11.  Başlıca Araştırma Eseri  olarak gösterdikleri  yayın,  makale,  kitap  (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi  (Halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar  getirecek  olup,  e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

Açıklamalar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4.  Başvurular  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımı  tarihinden  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren
15. (onbeşinci) gündür.
6.  Müracaatlar  Şahsen  veya  Posta  yolu  ile  yapılacaktır.  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup,  sorumluluk  başvurana  aittir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihi  mesai bitimine  kadar  başvuru   yapılacak  Profesör  ve  Doçent  Kadroları  İçin  İstanbul  Üniversitesi Rektörlüğü  Personel   Daire  Başkanlığına  ulaşması   gerekmektedir.   (Postadaki   gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7.  Profesör  ve/veya  Doçent  kadrolarına  başvuran  adaylardan  Doçentlik  Sözlü  Sınavına girmemiş   olanlar,   başvuru   işlemlerinden   sonra,   https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_   adresinde bulunan  duyurular/formlar  kısmında  yer  alan  Doçentlik  Sözlü  Sınavı  Başvuru  Dilekçesi’ni doldurarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
8.  İstanbul  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterlerine,  https://personel. istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler    adresinden    ulaşılabilir.    Doçent    ve    Profesör kadrolarına  başvuran  tüm  adayların  bilimsel  dosyalarının  bu  yönergede  yer  alan  kriterlere uygunluğu,   ilgili   akademik   birimlerdeki   ön   inceleme   komisyonları   ve   üniversitenin   ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
9.  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  aday/adayların atamaları  yapılmayacaktır.  Başvuran  aday/adayların  koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan anlaşılması   durumunda   atamaları   yapılmış   olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   hiçbir   hak   talep
edemeyeceklerdir.
10. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 05.03.2021 tarihli, E.16048 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 03.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
11. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
12. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.04.2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 10.05.2021 (mesai saati bitimi itibariyle)
DUYURULUR.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 

ANABİLİM DALIUNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıPROFESÖR1Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı için Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yan
Dal Uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıPROFESÖR1Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı için Çocuk
Romatolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
FizyolojiPROFESÖR1 
Adli TıpPROFESÖR1Kadın cinayetleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Göğüs HastalıklarıPROFESÖR1İntertisyel akciğer hastalıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
NörolojiPROFESÖR1Nöromüsküler Hastalıklar ve Genetiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ağız, Yüz ve Çene CerrahisiDOÇENT1Deneysel Nazal Septal Perforasyon alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ağız, Yüz ve Çene CerrahisiDOÇENT1Ortognatik cerrahi ve biyomekanik alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel CerrahiDOÇENT1Karaciğer safra yolları ve Pankreas Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Anahtar Kelimeler:

akademik ilan istanbul universitesi tip fakultesi

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