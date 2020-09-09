İstanbul Valiliği yeni Covid-19 kararlarını duyurdu...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.

Genelge ile ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı ve metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının tespit edileceği duyurulmuştu.

Genelgenin ardından gözler il/ilçe hıfzıssıhha kurullarına çevrilirken, İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı.

Yeni koronavirüs tedbir kararlarını İstanbul Valiliği duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.09.2020 Salı günü saat 16.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı genelgeleri ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı genelgeleri ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının

Bu kapsamda;