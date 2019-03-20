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İstanbul'a Türkiye'nin en büyük hastanesi yapılacak: 4 bin 100 yatak
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de 4 bin 100 yataklı Türkiye'nin en büyük hastanesinin yapılacağını söyledi
İstanbul'a Türkiye'nin en büyük hastanesi yapılacak: 4 bin 100 yatak
20 Mart 2019 -
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İSTANBUL- Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştu.

"Türkiye'nin en büyük hastanesi yapılacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Sancaktepe'de Türkiye'nin en büyük hastanesinin inşa edileceğini belirterek, şunları anlattı:

"4 bin 100 yataklı bir hastane kuracağız. Burada 15 bin Sancaktepeli kardeşimize iş sağlanacak. Okullar, hastaneler, fabrikalar, şan şöhret olsun diye yapılmıyor. Yapılan her eser, aş demek, iş demek. Havaalanları, demir yolu, hava yolu kısacası altyapı olmazsa, insanlar nasıl oraya gidip iş yapacak? 15 yılda altyapıya çok yatırım yaptık. Bu yurdun her köşesinde, bu ülkeye sahip çıkan insanlara hizmet yapmak boynumuzun borcudur. Kardeşi kardeşe düşürmek için çalışan zaten çok. Bize düşen, nifak tohumu ekenlere bir cevap vermektir." 

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1) bozeren (nş uz dr)
20.03.2019 14:49:21
yata yata güzelleşeceğiz. milletçe.
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