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İstanbul'da 10 sağlık çalışanına ücretsiz düğün organizasyonu
İstanbul'da aralarnıda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve tanınmış kişilerin bulunduğu, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken “Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazar grubu, koronavirüs nedeniyle gece gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet veren sağlık çalışanı 10 çifte hiçbir ücret alınmadan düğün yapmayı kararlaştırdı. Düğüne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nikah şahidi olarak davet edildi.
İstanbul'da 10 sağlık çalışanına ücretsiz düğün organizasyonu
18 Haziran 2020 15:18 - DHA
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Mustafa Bozkurt’un düzenlediği organizasyonunda sanatçılar Umut Akyürek, Ferman Toprak, Murat Kurşun, Ahmet Selçuk İlkan, Emirkan, İhsan Güvenç ve Oktay Ertuğrul gönüllü olarak sahne alacak. Düğün mekanı olarak Taner Acarkaya sahibi olduğu Kuleli Yakamoz Restoranı hiçbir ücret talep etmeden tahsis etti. Sağlık çalışanlarına yapılacak düğünde gelinlikleri Pınar Bent damatlıkları da Şinasi Günaydın özel olarak dikerek destek olacak. Çiftlerin düğün günü yapılacak boğaz turuna iş insanı Tamer Köseoğlu lüks teknesini ücretsiz olarak tahsis ederek destek oluyor. Düğünün sunuculuğunu radyocu  Ali Şentürk ve oyuncu Şenol İpek üstlenirken nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıyması planlandı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nikah şahidi olarak düğüne davet edildi.

Taleplerin yoğunluğuna göre kura ile belirlenecek 10 çiftin düğünlerinin yanı sıra balayı tatili ve beyaz eşya gibi ihtiyaçları da karşılanacak.

Anahtar Kelimeler:

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.06.2020 16:39:05
Darısı diğer illerimizin başına. Teşekkürler güzel insanlar.
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