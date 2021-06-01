İstanbul'da 50 yaş ve üzeri vatandaşlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İSTANBUL - Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda aşı randevusu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen 50 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşılamada her yaş grubunun açılışının kendileri için ayrı bir coşku olduğunu belirtti.

"Güzel günlere 'merhaba' demek adına herkesi aşı olmaya bekliyoruz"

Prof. Dr. Yiyit, her yeni grup açıldığında o gün coşkulu bir kalabalığa "merhaba" dediklerini, bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki tünelin ucundaki ışığı göreceksek bu aşıyla olacak gibi gözüküyor. Çünkü dünya verileri bu yönde. Aşı yapan ülkelerin ne kadar hızlı normalleştiğine, vakaların nasıl aşağıya indiğine hepimiz şahidiz. O yüzden de ülke olarak hedefimiz şu, temmuz ayını aşı anlamında bir seferberlik ayına çevirmek. Planımız, hızlı bir şekilde alt yaş gruplarına inerek bu ayın bittiğinde belki de 18-20 yaş gibi alt gruplara kadar herkesi aşılayabilmek. Yaklaşık 30 milyon zaten aşı olmuş bir grup var. Üzerine eğer biz bu 30 milyonu da aşılayabilirsek aslında yaza iyi bir bağışık grupla girebilmek adına bir avantaj yakalamak üzereyiz."

Alt yapı olarak hastanelerde hazır olduklarını, şu anda aşı randevularının çok azının dolduğunu ifade eden Yiyit, "Bu şu demek, hiç efor sarf etmeden çok daha yüksek aşılar yapabiliriz. Hatta biz bunu mesai saati, aşı odası olarak artırabilecek durumdayız. Eğer aşı tedarikinde bir sıkıntı yaşamazsak sağlık alt yapısı olarak bir sıkıntımız yok." dedi.

Prof. Dr. Yiyit, süreci belirleyecek üçüncü bir faktör olduğunu, onun da vatandaşların uyumu olduğunu aktararak, eğer vatandaşların açılan yaş grubu için hızlıca randevularını alırlarsa, onları aşılamak için bekliyor olacaklarını söyledi.

Yiyit, sözlerini, "Onlar bu anlamda lütfen bize yardımcı olsunlar, güzel bir temmuz, güzel bir yaz, hatta yaz döneminde de iyi bir aşılamayla bundan sonra inşallah yorulmamak, güzel günlere 'merhaba' demek adına herkesi aşı olmaya bekliyoruz." diye tamamladı.