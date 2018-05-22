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İstanbul’da acil servis önünde silahlı saldırı
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı öldü.
İstanbul’da acil servis önünde silahlı saldırı
22 Mayıs 2018 -
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Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Sarı ve Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabalardan bir kişi, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.

SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Ramazan Sarı’nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye’de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.

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acil servis umraniye egitim ve arastirma hastanesi

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