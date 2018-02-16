İstanbul'da aile hekimine bıçaklı saldırı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bazı kişilerce darbedildikten sonra bıçakla yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde, mesai bitimi görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezinden çıkan doktor Ebubekir Arslan (43), henüz bilinmeyen nedenle bazı kişilerin saldırısına uğradı. Darbedilen doktor bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağının 3 yerinden bıçaklanan Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
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|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
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|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
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