İstanbul'da aile hekimine bıçaklı saldırı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bazı kişilerce darbedildikten sonra bıçakla yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde, mesai bitimi görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezinden çıkan doktor Ebubekir Arslan (43), henüz bilinmeyen nedenle bazı kişilerin saldırısına uğradı. Darbedilen doktor bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağının 3 yerinden bıçaklanan Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.