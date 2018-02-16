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İstanbul'da aile hekimine bıçaklı saldırı
Görev yaptığı merkezden çıkışında bazı kişilerce darbedilen doktor bıçakla yaralandı
İstanbul'da aile hekimine bıçaklı saldırı
16 Şubat 2018 -
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İSTANBUL - Bahçelievler'de bazı kişilerce darbedildikten sonra bıçakla yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde, mesai bitimi görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezinden çıkan doktor Ebubekir Arslan (43), henüz bilinmeyen nedenle bazı kişilerin saldırısına uğradı. Darbedilen doktor bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağının 3 yerinden bıçaklanan Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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