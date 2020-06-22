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İstanbul'da büyük hastanede yangın!
Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı.
İstanbul'da büyük hastanede yangın!
22 Haziran 2020 21:46 -
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Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanların olduğu bildiriliyor.

 

 

Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye ediliyor.

 

Sağlık Bakanlığından basın açıklaması:

Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 21:30’da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. 

 

Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir.

 

Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir. 

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