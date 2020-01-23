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İstanbul'da Çinli çiftte 'domuz gribi' şüphesi
İstanbul'da bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 virüsü şüpheliyle Çinli çift hastanede kapatılan bir alanda tedavi gördü. Tedavinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle çift başka hastaneye sevk edildi
İstanbul'da Çinli çiftte 'domuz gribi' şüphesi
23 Ocak 2020 - İHA
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İSTANBUL- İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi gören Çinli hasta ve eşi başka hastanelere sevk edildi.

Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 şüphesiyle gelen Çinli karı koca nedeniyle acil serviste yoğun önlemler alınmıştı.

Hastalar kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından iki hasta farklı ambulanslara başka bir hastaneye sevk edildi.

 

Domuz gribi şüphesi acildeki kırmızı alanı kapattırdı

Sevk işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı görüldü.

astalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giyerken, tüm görevliler yüzlerine maske taktı.

Hastane güvenlik görevlileri ise hastaların çıkışı sırasında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Anahtar Kelimeler:

h1n1 h1n1 virusu cin mimar sinan devlet hastanesi

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