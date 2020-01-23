İstanbul'da Çinli çiftte 'domuz gribi' şüphesi

İSTANBUL- İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi gören Çinli hasta ve eşi başka hastanelere sevk edildi.

Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 şüphesiyle gelen Çinli karı koca nedeniyle acil serviste yoğun önlemler alınmıştı.

Hastalar kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından iki hasta farklı ambulanslara başka bir hastaneye sevk edildi.

Sevk işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı görüldü.

astalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giyerken, tüm görevliler yüzlerine maske taktı.

Hastane güvenlik görevlileri ise hastaların çıkışı sırasında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.