İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil bölümündeki ameliyathanede saat 17.15 sıralarında kabloların tutuşması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bu sırada hastalar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun duman nedeniyle ameliyathanedeki hastalar ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.
İtfaiyenin hastanedeki çalışması devam ediyor.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|18/10-21/10
|1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|19/10-21/10
|13.Çukurova Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|GAZİ