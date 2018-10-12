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İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi
12 Ekim 2018 -
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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil bölümündeki ameliyathanede saat 17.15 sıralarında kabloların tutuşması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bu sırada hastalar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun duman nedeniyle ameliyathanedeki hastalar ambulanslarla başka hastanelere götürüldü. 

İtfaiyenin hastanedeki çalışması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

bagcilar egitim ve arastirma hastanesi

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