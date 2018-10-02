İstanbul'da doktora silahlı saldırı...Doktoru başından vuran şüpheli gözaltına alındı!

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.
Ağır yaralanan Hacıosman, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Saldırının ardından kaçan ve Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli, Esenler'de olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/10-06/10
|3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu – Multidisipliner Yaklaşım
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|02/10-06/10
|54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
|PSİKİYATRİ
|İZMİ
|03/10-07/10
|28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA