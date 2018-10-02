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İstanbul'da doktora silahlı saldırı...Doktoru başından vuran şüpheli gözaltına alındı!
Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da doktora silahlı saldırı...Doktoru başından vuran şüpheli gözaltına alındı!
02 Ekim 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Hacıosman, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Saldırının ardından kaçan ve Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli, Esenler'de olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.
 

 

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People
6
1) Mustafa D. (Acil Tıp Uzmanı)
02.10.2018 17:33:05
Şiddet ve ölümler SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ denilen neoliberal sistem yüzünden körükleniyor.

Hastalar artık şikayetini sorduğumda İSTEKLERİNİ sıralıyor.

İSTEDİĞİNİ ALAMAYAN MÜŞTERİ de ŞİDDET gösterme hakkının olduğunu düşünüyor.

Alo 184 duydun mu?
People
3
2) A (İ)
02.10.2018 15:57:50
Daha kaçımız vurulmalı bir tedbir almanız için ey yetkililer ??
People
17
3) radyolog (uzman doktor)
02.10.2018 13:45:47
sıra bize ne zaman gelecek
ailelerimiz nasıl acı çekecek
diye diye poliklinik yapıyoruz
hastaneleri bekliyoruz !!!
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