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İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi
İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak
09 Nisan 2020 14:58 -
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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde

Değerli Meslektaşlarımız;

Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır.

Süreç şu şekilde işleyecektir:

Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.
Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Anahtar Kelimeler:

turk eczacilari birligi ucretsiz maske dagitimi

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