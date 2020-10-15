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İstanbul'da görülmemiş kaza; Genç doktor ölümden döndü
Ümraniye'de araçların üzerine 5 yıl önce kapatılan kebapçıdan kalan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki baca düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, otomobiliyle giderken faciadan dönen genç doktor Ali Bahadır Çakır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
İstanbul'da görülmemiş kaza; Genç doktor ölümden döndü
15 Ekim 2020 11:40 -
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İSTANBUL-Olay, salı günü akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. 5 katlı binaya sabitlenmiş şekilde duran 5 yıl önce kapatılan kebapçıdan kaldığı öğrenilen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki baca yolda giden araçların üzerine düştü. O sırada işinden çıkıp evine doğru otomobiliyle giderken aracının üzerine baca düşen Dr. Ali Bahadır Çakır otomobilini durdurdu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan doktorun aracında hasar oluştu. Polis merkezine giden genç doktor bina sahibinden şikayetçi oldu. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bacanın bir anda cadde üzerinde giden araçların üzerine düştüğü, sürücülerin araçlarını durdurduğu görülüyor.

 

"3-5 KİŞİNİN BİRDEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"

Polis merkezine giderek şikayetçi olan doktor Ali Bahadır Çakır, "İşten çıktım, eve gidiyordum. Bir anda çok şiddetli bir gürültü duydum. Araba sallandı, arabayı hemen sağa çektim. Dönüp baktığımda arka camın patladığını gördüm. Arabadan indiğimde önünden geçtiğim binaya monte edilmiş halde olan oldukça eski bir restoran bacasının arabamın üzerine düştüğünü gördüm. Çok şükür ki, canımıza bir şey gelmedi. 20 metre uzunluğunda bir bacaydı. Yolun tamamen üzerine düştü. Oradan geçen insanlar olsaydı belki 3-5 kişinin birden ölümüne neden olabilirdi. Çok şükür ki, insan geçmiyordu. Arabanın üzerine düştü. Şikayetçi olacağım." dedi. 

Anahtar Kelimeler:

doktor gorulmez kaza dr ali bahadir cakir

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