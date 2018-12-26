İstanbul'da hastanede yangın: 'Nedeni henüz bilinmiyor'



İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde daha önce büfe olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Öte yandan hastanenin güvenlik görevlilerinin de yangın tüpleriyle yangına müdahale ettiği görüldü.

Hastanenin bahçesinde bulunan tek katlı binanın bir süredir kullanılmadığı ve yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.