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İstanbul'da iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak
Gelecekte çok sayıda alanda kullanılması için çalışmaların yürütüldüğü insansız hava araçlarına yönelik bir özel hastane grubu ilk adımı attı. İstanbul'un aynı ilçesindeki iki hastane arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşımı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA ile ilaç taşınması için NOTAM yayımlarken, test uçuşlarının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor
İstanbul'da iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak
28 Mayıs 2021 11:30 -
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun Kadıköy'deki iki hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.

SHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, özel bir hastane grubunun İstanbul Kadıköy'deki iki hastanesi arasında 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla test uçuşlarının gerçekleştirileceği açıklandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyet tüm hava sahası kullanıcılarına da duyuruldu.

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