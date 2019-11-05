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İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinde hastanelere toplam 108 kişi başvurdu
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanağa karışan yabancı otlardan zehirlenme nedeniyle hastanelere toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı
İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinde hastanelere toplam 108 kişi başvurdu

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05 Kasım 2019 - DHA
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır" denildi.

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor... İl Sağlık Müdürlüğü süreci takip ediyor 

Açıklamada, "Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir.  Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız" ifadeleri yer aldı. 

Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu 

 

Anahtar Kelimeler:

ispanak istanbul il saglik mudurlugu

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