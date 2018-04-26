İstanbul'da meme kanserinde erken tanı için önemli hizmet

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, meme kanserinin kadınlar için en yaygın kanser türü olduğunu belirterek, bu kanser türünün erken teşhis edildiği durumlarda tamamen tedavi şansı olan bir hastalık olduğunu bildirdi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete alınan Cerrahi Meme Polikliniğinin açılış töreninde konuşan Memişoğlu, meme kanserinde, erken tanının önemine değinerek, bu merkezlerin sayısının artırılması konusunda çaba içerisinde olacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Memişoğlu, "Meme kanseri kadınlar için en yaygın kanser türü. Bu kanser türü erken teşhis edildiği durumlarda tamamen tedavi şansı olan bir hastalık. Hastaların, şüphe ettikleri zaman nasıl davranacakları, ne yapacakları konusunda bir planlama kapsamında hareket etmesi gerekiyor. Özellikle bunlarla ilgili halk sağlığı, koruyucu hekimlik bünyesinde bir tarama programımız var." diye konuştu.

Memişoğlu, şu anda bütün ilçelerde meme taramasına imkan sunan merkezler olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar koruyucu hizmet anlamında önemli. İlk defa Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde meme hastalıkları merkezi kuruluyor. Bu merkezin şöyle bir özelliği var; şüphe eden kadın geldiği zaman anında hem muayenesi yapılıyor hem de ultrasonu çekiliyor. Şüphe edilecek bir yer varsa oradan örnek alınıp, kısa sürede tanı konulabiliyor. O şüphe aralığı uzadıkça özellikle bekleme sürecinde insanlar büyük strese giriyor. Bu merkez, bir tanı konulursa da hemen birkaç gün içinde ameliyat ve tedavisinin yapılacağı bir merkez. Meme kanseri konusunda kamu olarak bu tür merkezleri daha çok açacağız."

Prof. Dr. Memişoğlu, merkezde ilgili hekim ve uzmanların bir arada görev yaptığını da sözlerine ekledi.

- "Erken tanı hayat kurtarır"

Törende konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Günay Gürleyik de meme kanserinin her 8-11 kadından birinde görüldüğünü belirterek, bu konudaki farkındalığın çok önemli olduğuna işaret etti.

Gürleyik, "Bizim için önemli olan meme kanserini erken tanımak. Çünkü erken tanıdığımızda gerçekten çok ciddi ve önemli işler yapıyoruz. Bu fikirden yola çıkarak biz de meme radyolog ve patoloğunun bir arada olduğu bir ortamda hastalara hizmet sunmak için bir yola çıktık. Erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük ve diğer davetliler katıldı.

- Merkez günde 90-100 hastaya hizmet verecek

Açılışı gerçekleştirilen poliklinik, meme cerrahi, biyopsi ve patoloji değerlendirme, meme USG ve iş istasyonu, mamografi ve MR okuma, mamografi, hasta hazırlanma, tomosentez ve stereotaksi odaları olmak üzere, toplam 7 oda ile bekleme salonundan oluşuyor.

Hastalar muayene olurken, poliklinikte bekleyen vatandaşlar için ise bekleme salonunda yaklaşık 30 hasta bekleme koltuğu bulunuyor.

Aynı zamanda Cerrahi Meme Polikliniği'nin bulunduğu bölgede radyoloji biriminin genel MR değerlendirme odası da yer alıyor.

Cerrahi Meme Polikliniği'nde günlük ortalama 90-100 hastaya bakılırken, 50 mamografi, 80 meme USG'si, 10 meme MR'ı, 30 meme biyopsi ve 1-2 stereotaksi yapılıyor.