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İstanbul'da pandemi kurulu toplandı
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, İstanbul'da Vali Yerlikaya'nın başkanlığında pandemi kurulu toplandı ve alınacak tedbirler değerlendirildi.
İstanbul'da pandemi kurulu toplandı
28 Mart 2020 12:19 -
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Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı.

Toplantıda Sağlık Müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için alınan ek önlemleri duyurmuştu. Erdoğan, tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacağını da belirtmişti.

Vali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İl İdare Kurulu toplantısındayız. Korona virüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

andemi kurulu

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