SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sağlık zirvesi: Halk sağlığı acil durumlarına yol haritası
Avrupa’nın halk sağlığı acil durumlarına çözüm bulmak ve yol haritası belirlemek amacıyla birçok sağlık bakanı ve üst düzey sağlık yöneticisi İstanbul’da bir araya geldi
İstanbul'da sağlık zirvesi: Halk sağlığı acil durumlarına yol haritası
13 Şubat 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan habere göre; 12-14 Şubat 2019 tarihleri arasında, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ev sahipliğinde halk sağlığı acil durumlarına hazırlıklılık ve yanıt kapsamındaki bölgesel girişimler ve 2023’e doğru atılacak adımlar gibi gündem maddeleri görüşülecek.

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve çatışmalar gibi birçok sebebe bağlı ortaya çıkan sağlık acil durumları, insan sağlığını tehdit eden sorunlar masaya yatırılacak.

Toplantının açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, halk sağlığı acilleri konusunda karar vericilerin yalnızca kendi vatandaşlarına değil, acillerin sınır tanımayan doğasından dolayı tüm insanlığa karşı sorumluluk taşıdıklarını söyledi. Konunun sadece bir güvenlik sorunu olmadığını aynı zamanda bir küresel dayanışma meselesi olduğunun altını çizen Meşe, sorunun büyüklüğü ve ortak tehdit algısı, devletler ve uluslararası kuruluşların çözüm için birlikte hareket etmelerini gerekli kıldığını vurguladı. Meşe,”İnsani ve girişimci dış politika hedefleri doğrultusunda sağlık acil durumlarına müdahale konusunda dünyada öne çıkan ülkemiz, bu konuda DSÖ’yü de yönlendirmekte ve destek sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Bakan Yardımcısı Meşe, Avrupa Bölgesinde Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıtın Geliştirilmesi konulu oturuma başkanlık etti.

Toplantıya 14 Şubat Günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iştirak edecek.

Toplantı süresince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuk bakanlar ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab ile bir araya gelerek ikili işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek.

Anahtar Kelimeler:

halk sagligi saglik bakan yardimcisi emine alp mese halk sagligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Namık Kemal Üniversitesi Dilek Toprak Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanı ilaç Fahrettin Koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Kızılay Sağlık Bakanlığı KKK aşısı kızamık kabakulak Bilkent Şehir Hastanesi SAğlık Bakanı Fahrettin Kocabeyaz kod Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Topalaile hekimliği Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Prof. Dr.  Serkan Topaloğlu tıbbi cihaz Koç Üniversitesi İhsan Solaroğluonkoloji kanser belirtisi Cancer Research Sağlık Bakanlığı Abdulvahit SözüerEnfeksiyon Hastalıkları aşı uygulaması aşı karşıtlığı Çağrı BükeKozyatağı Hastanesi Ankara Üniversitesi Erkan İbiş Tıpta Yapay Zekahalk sağlığı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe halk sağlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.