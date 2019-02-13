İstanbul'da sağlık zirvesi: Halk sağlığı acil durumlarına yol haritası

Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan habere göre; 12-14 Şubat 2019 tarihleri arasında, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ev sahipliğinde halk sağlığı acil durumlarına hazırlıklılık ve yanıt kapsamındaki bölgesel girişimler ve 2023’e doğru atılacak adımlar gibi gündem maddeleri görüşülecek.

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve çatışmalar gibi birçok sebebe bağlı ortaya çıkan sağlık acil durumları, insan sağlığını tehdit eden sorunlar masaya yatırılacak.

Toplantının açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, halk sağlığı acilleri konusunda karar vericilerin yalnızca kendi vatandaşlarına değil, acillerin sınır tanımayan doğasından dolayı tüm insanlığa karşı sorumluluk taşıdıklarını söyledi. Konunun sadece bir güvenlik sorunu olmadığını aynı zamanda bir küresel dayanışma meselesi olduğunun altını çizen Meşe, sorunun büyüklüğü ve ortak tehdit algısı, devletler ve uluslararası kuruluşların çözüm için birlikte hareket etmelerini gerekli kıldığını vurguladı. Meşe,”İnsani ve girişimci dış politika hedefleri doğrultusunda sağlık acil durumlarına müdahale konusunda dünyada öne çıkan ülkemiz, bu konuda DSÖ’yü de yönlendirmekte ve destek sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Bakan Yardımcısı Meşe, Avrupa Bölgesinde Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıtın Geliştirilmesi konulu oturuma başkanlık etti.

Toplantıya 14 Şubat Günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iştirak edecek.

Toplantı süresince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuk bakanlar ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab ile bir araya gelerek ikili işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek.