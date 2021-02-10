İstanbul'da sahte teknik servisçilerin kurbanı olan doktor: 'Resmen dolandırıldık'

İstanbul'da Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdoğan Dadaş da, buzdolabına yeni motor takan, aldıkları 2 bin 400 lira ile bir daha ortada gözükmeyen, sahte teknik servisçi mağdurlarından odu. Arama motorunda çıkan ilk servisi çağıran Doç. Dr. Dadaş, şu ifadeleri kullandı:

“Resmen dolandırıldık. Lütfen herkes çok dikkatli olsun”

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de "Burada önemli olan tüketicilerimizin iyi araştırma yapması her önüne gelen internet arama motorlarında karşılarına çıkan firmalara itibar etmemesi gerekiyor.”

24 Aralık 2020'de buzdolabı bozulan Doç. Dr. Erdoğan Dadaş, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Arama motorunda çıkan ilk teknik servisi arayarak evine çağırdı. Dadaş'ın evine gelen iki kişi, buzdolabının motorunun bozulduğunu ve 2 bin 400 TL ödeme ile değişmesi gerektiğini söyledi. Ödemeyi kabul ederek yeni motor taktıran Dadaş, buzdolabının bir süre sonra soğutmadığını fark ederek eve gelen tamircileri aradı. İddiaya göre şüpheliler Dadaş'ı oyalayarak eve gelmedi. Dolandırıldığını anlayan doktor ise savcılığa şikayette bulundu.

“GERÇEK SERVİSİ ARADIĞIMIZDA DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK”

Dadaş, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

“2 bin 400 lira ücret söylediler. Fazla olmasına rağmen kabul ettik. Nakit olarak ödedik. Araçlarındaki motoru getirip taktılar. Gece boyunca da uğraştılar. ‘Bir problem olursa bizi arayın’ deyip gittiler. Buzdolabı soğutmadı. Ertesi gün de soğutmadı. Pazartesi günü buzdolabının kendi kataloğundaki numarayı aradık. İşte gerçeği o zaman öğrendik. Arıza kaydımızı bulamadılar. İşlemden haberleri yok. işte o zaman ‘biz dolandırıldık’ dedik.”

“HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ”

Mahkemeye başvurduklarını söyleyen Doç. Dr. Erdoğan Dadaş, “Biz resmen dolandırıldık. Bu ortada. Savcılık buna rağmen kovuşturmaya yer olmadığını söyledi. Tüketici Hakem Heyetine başvurmamızı söyledi. Biz zaten başvurduk. O anlamda hakkımızı aradık. Aramaya da devam edeceğiz. Ama ayrıca toplumun korunması ve bu insanlara yaptırım uygulanması için savcılığa başvuruyoruz” şeklinde konuştu.