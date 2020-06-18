İstanbul'da Toplum Ruh Sağlığı merkezine hasta tarafından yancı madde atıldı: 4 yaralı

Üsküdar’da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine bir hasta tarafından yanıcı madde atıldı. Maddenin isabet ettiği binada kısa süreli alev parlamasından dolayı bir sağlık çalışanı kolundan yaralanırken, 3 kişi de paniğe kapılarak kendilerini camdan aşağı attı.

İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabından bu fotoğrafı, şu notla paylaştı: Sağlıkta şiddetin geldiği yer: Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin bugünkü saldırıdan sonraki hali. 18 Haziran 2020 17:26 -