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İstanbul'da Toplum Ruh Sağlığı merkezine hasta tarafından yancı madde atıldı: 4 yaralı
Üsküdar’da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine bir hasta tarafından yanıcı madde atıldı. Maddenin isabet ettiği binada kısa süreli alev parlamasından dolayı bir sağlık çalışanı kolundan yaralanırken, 3 kişi de paniğe kapılarak kendilerini camdan aşağı attı.
İstanbul'da Toplum Ruh Sağlığı merkezine hasta tarafından yancı madde atıldı: 4 yaralı

İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabından bu fotoğrafı, şu notla paylaştı: Sağlıkta şiddetin geldiği yer: Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin bugünkü saldırıdan sonraki hali.

18 Haziran 2020 17:26 -
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İSTANBUL-Olay, Üsküdar’da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde saat 14.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir hasta, hastaneye doğru yanıcı madde attı. Yanıcı maddenin isabet etmesiyle bina içerisinde kısa süreli alev parlaması yaşandı. Merkezdeki danışmada bulunan sekreter, alevler nedeniyle kolundan yaralandı. İçeride bulunan çalışanlar paniğe kapılırken, 3 kişi de panikleyerek kendilerini binanın camlarından aşağı attı. Olayda 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince küçük çaplı yangına müdahale edildi.

Anahtar Kelimeler:

uskudar toplum ruh sagligi yanici madde

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