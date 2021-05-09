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İstanbul'da vaka sayısı yüzde 34 azaldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da vaka sayısının son bir haftada yüzde 34,80 oranında azaldığını açıkladı.
İstanbul'da vaka sayısı yüzde 34 azaldı
09 Mayıs 2021 22:23 -
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki koronavirüs vaka yoğunluğu ve hastanelerdeki doluluk oranına ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" sözlerini kullandı.

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.

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