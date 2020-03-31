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İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirterek, "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek
31 Mart 2020 11:52 - AA
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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin ilk etabını hizmete açtıklarını anımsattı.

Kartal Şehir Hastanesinin de daha önce hizmete girdiğini hatırlatan Koca, mesajında, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." bilgisini verdi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1244890048757194752

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca sehir hastaneleri

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