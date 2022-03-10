İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamu çalışanlarına izin kararı: Sağlık çalışanları hariç!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız dün olduğu gibi 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılacaktır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır.” açıklamasında bulundu.