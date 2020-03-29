İstanbul'daki Kovid-19 pozitif genel cerrah hastalık sürecini anlattı ve ekledi: Bizim hastanede 6 meslektaşım daha pozitif

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberi:

Bir haftayı aşkın süredir yatak odasından sadece tuvalet ihtiyacı için çıktığını, kendisi gibi doktor olan eşi ve beş yaşındaki kızından izole olarak tedavisinin evinde devam ettiğini belirten doktor, şunları söyledi:

İlk sonuç negatif

“İstanbul’un en yoğun kamu hastanelerinden birinde genel cerrah olarak çalışıyorum. Geçen cumartesi nöbetçiydim. Koruyucu malzemelerin serviste nasıl dağılacağı üzerine çalışırken, gece yarısı tüm kas ve eklerimde çok şiddetli ağrılar hissetmeye başladım. Vücut sıcaklığım bir saat sonra 38.5’a çıkınca, gribal semptom tedavisinde kullanılan ateş düşürücü ilaç ile bilindik kan sulandırıcı ilaçtan içtim. Eşim şubat ayında Güney Kore’ye gitmiş ve doktor olduğundan dönüşte lazım olur diye hızlı test kiti getirmişti. O gece hızlı test kitini kullandık ancak sonuç negatif çıktı. Ateşim, ağrı ve kramplar geçmeyince sabah evde istirahate çekildim.”

İkinci gün bitti’

“İlk gün öksürüğüm yoktu. Enfeksiyon uzmanı arkadaşlarıma danıştığımda akciğer tomografisi çektirmem gerektiğini söylediler. Eşimin çalıştığı bir vakıf üniversitesinde çekilen tomografi sonucu da negatif çıktı ancak geçmek bilmiyordu. Enfeksiyon uzmanı arkadaşlarım bazı ateş düşürücü ve gribal ilaçlar reçete ettiler. Şikayetlerim ikinci gün biterken, yani geçen pazartesi PCR testi yaptırdım. Çarşamba ateşim düştü. Test sonucumu ancak perşembe sabahı öğrenebildim. Hastaneden sonucun pozitif olduğunu bildiren telefonu aldığımda moralim bozulsa da ateş ve kramplar bitmişti. Şu an sadece halsizlik hissediyorum. Eşim ve kızım da ev karantinasında ancak durumları iyi. Herhangi bir semptom, belirti söz konusu değil.”

‘Bir yıl risk yok’

“Hastalığın yedinci gününü atlattım ve bir yıl boyunca bağışıklanmış oldum. Virüs mutasyona uğrarsa ne olur bilemiyorum. Ancak bir yıl boyunca Kovid-19 kapma riskim bulunmuyor. Çalıştığım kamu sağlık kuruluşunda altı meslektaşımın testleri pozitif çıktı. Acil servis görevlisi hekim arkadaşımız yatarak, diğerleri evlerinde tedavi görüyorlar ve durumları iyi. İnsanlar bu salgını ciddiye alsınlar. Biz hekimler olarak böylesi bir salgınla ilk kez karşılaşıyoruz.”

‘Gözlerimi bile açamıyordum’

“Kovid-19 virüsü kapan bir hekim olarak ilk iki gün yataktan çıkamadım. Nefes almak bile zordu. İlk iki günü, saç telini kaldıramayacak bir halsizlik diye tanımlıyorum. 48 saatin 45 saati uyudum. Su içecek gücüm bile yoktu. Gözlerimi açamıyor, yatağımda dönemiyordum bile. Hastalık bir anda yüksek ateşle kendisini gösterdi. Öksürük şikayetim yoktu. Kovid-19 testi pozitif çıkan hekimlerden bazılarının öksürük şikayeti olurken ateşleri düşük seyrediyor.”

‘İyileşince işe döneceğim’

“Eşim ve kızım tedbir amaçlı evde benimle karantinadalar. Bir haftayı aşkın süredir yaşamımı yatak odasında sürdürüyorum. Eşim üç öğün tepsi ile yemeğimi kapıya koyuyor, kapıdan uzaklaştıktan sonra tepsiyi alıp yemeğimi odada yiyorum. Tuvaletlerimizi ayırdık. Odadan sadece tuvalet ihtiyacım için çıkıyorum. Evimizi sürekli havalandırıyoruz. Evde uyuyana kadar hepimiz maskeliyiz. Karantina sürem dolunca işimin başına dönmek, hastaları tedavi etmek istiyorum. Çalıştığım kurumda tüm katlar Kovid-19 hastaları ile dolmaya başladı. İstanbul’daki hastanelerin çoğu tamamen korona merkezleri haline geldi. Şişli, Beyoğlu, Bakırköy bölgesindeki hastanelerin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Sekiz yıl önce sigarayı bırakmamın çok önemli bir karar olduğunu çok iyi kavradım.”