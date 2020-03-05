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İstanbul’dan kalkan uçakta 'Corona Virüsü' çıktı iddiasına Bakan Koca'dan açıklama
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Kovid-19'un pozitif olduğunu açıklamıştı
İstanbul’dan kalkan uçakta 'Corona Virüsü' çıktı iddiasına Bakan Koca'dan açıklama
05 Mart 2020 -
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Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia'da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde Türk hava Yollarının TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan uçakta yolculardan birinin COVID-19 pozitif olduğunu belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca daha sonra ise gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

 Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık.

Her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı bölgelerde hız arttı. 

İtalya ile birlikte Avrupa bölgesinde bunun artabileceği endişesi taşıyoruz. Bundan dolayı bu süreçte Wuhan kentinden kaynaklanan Corona Virüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik.

Ama devamında maalesef Avrupa ülkeleri ve komşu ülkeler alınması gereken tedbirleri almaması ve ağırdan alması nedeniyle, İtalya ile kararın alınmaması, Güney Kore ile tedbirin alınmaması... Biz her dönemde erken tedbir aldık. 

Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor. 

"Sınırlarımızda ve Avrupa'daki tedbirsizlikler ülkemizi risk altına sokuyor"

Bu süreçte Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Salgın içimizde dediğimizde medyadan bunu farklı algılayanlar olmuştu. Bizim şuan 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu. Diğer ülkelerle olmadı. 84 ülkede görülmeye başladı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda. 14 güne kadar karşınıza hastalık olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda içimizde diye söyledim. Her an, bugün, yarın, yarından sonra bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük, Avrupa'da alınan tedbirsizlik ülkemizi risk altına sokmakta.

"1363 vakadan pozitif çıkan olmadı"

Vatandaşımızı daha çok bilgilendiren ve vatandaşımızın da uyarılarımızı hassasiyetle dikkate almasını öneriyoruz. 

Yurtdışına gidenlerin ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini rica ediyorum izole etsinler. Dışarı çıkacaklarsa maskelerini taksınlar. Gribal enfeksiyon başlarsa yine maskeyle sağlık kurumlarına gitsinler.

Gençlerin bu virüsü genelde taşıdığı, hafif atlattığı ama yaşlı hastalar için oluşturabilecek bir durum olabilir.

Şu dönemde çalışılan numune sayısı 1363. Bunlardan pozitif olan hiçbir tane bile olmadı.

İran'dan gelip gözlem altına aldığımız 53 vatandaş var. Kum ve Meşhed öyküsü olanlardan da olumsuz bir durum yok, onlar da 68 yolcu. Herhangi bir pozitif vakamız olmamıştır.

 

 

Anahtar Kelimeler:

singapur turk hava yollari covid-19

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