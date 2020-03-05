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İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Kovid-19'un pozitif olduğunu açıkladı
İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi
05 Mart 2020 -
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Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia'da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde Türk hava Yollarının TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan uçakta yolculardan birinin COVID-19 pozitif olduğunu belirtti.

 Singapur Sağlık Bakanlığı, uçaktaki yolcuların karantina altına alındığını duyurarak geri dönüş için planlanan TK55 sefer sayılı uçuşun İstanbul'a dönmek için bugün akşam yerel saatle 11:35’te Changi Havalimanı'ndan kalkması beklenirken, testler yapıldıktan sonra saat 02:08'de kalktı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtti.

Singapur'da bugüne kadar 110 kişide koronavirüsü tespit edildi. Ülkede koronavirüse bağlı bir ölüm yaşanmadı.

 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus singapur istanbul

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