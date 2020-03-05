İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi

Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia'da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde Türk hava Yollarının TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan uçakta yolculardan birinin COVID-19 pozitif olduğunu belirtti.

Singapur Sağlık Bakanlığı, uçaktaki yolcuların karantina altına alındığını duyurarak geri dönüş için planlanan TK55 sefer sayılı uçuşun İstanbul'a dönmek için bugün akşam yerel saatle 11:35’te Changi Havalimanı'ndan kalkması beklenirken, testler yapıldıktan sonra saat 02:08'de kalktı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtti.

Singapur'da bugüne kadar 110 kişide koronavirüsü tespit edildi. Ülkede koronavirüse bağlı bir ölüm yaşanmadı.