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İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı
İstanbul'dan yolcu otobüsüyle, Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen 64 yaşındaki kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kadın, henüz sonuçları çıkmayan eşiyle birlikte tedaviye alınırken, temasa geçtiği kişiler de takip edilecek.
İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı
02 Nisan 2020 16:06 - Hürriyet
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İstanbul'da oturan çift, 21 Mart'ta Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Bir süre sonra kadında yüksek ateş şikayeti başladı. Bunun üzerine çift, korona virüs  şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan 'Covid-19' testinde kadının sonuçları pozitif çıktı.

Yapılan ilk tedavisinin ardından kadın Konya'ya sevk edildi. Henüz test sonuçları çıkmayan eşi de tedaviye alınırken, temasa geçtiği oğlu ve ailesi başta olmak üzere sağlık çalışanları da takibe alındı. 

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, çiftin yolculuk yaptığı otobüsteki 50 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, tedbir amaçlı diğer yolculara ulaşıp, sağlık taraması yapılacağını duyurdu. 
 

Anahtar Kelimeler:

korona virus covid-19 pozitif

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