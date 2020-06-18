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İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul'dan bir yakınının taziyesi için gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.
İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
18 Haziran 2020 16:54 - DHA
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İstanbul'dan, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne bir yakının taziyesi için gelen kişi, koronavirüs belirtileri gösterince sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı. Köy giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

Anahtar Kelimeler:

taziye koronavirus covid-19 testi pozitif cikti ilce umumi hifzissihha kurulu

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