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İstanbul'un efsane sağlık müdürü son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden olan ve bir dönem müsteşar yardımcılığı görevini de yapan Mehmet Bakar hayatını kaybetti. Bakar'ın cenaze namazı bugün Fatih Camisinden ikindi namazına müteakiben kılınacak ve Edirnekapı mezarlığına defnedilecek.
İstanbul'un efsane sağlık müdürü son yolculuğuna uğurlandı
11 Ekim 2020 11:27 -
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İstanbul'da sağlık müdürlüğü yaparken döneme damgasını vuran ve bir dönem müsteşar yardımcılığı görevini de yapan Mehmet Bakar hayatını kaybetti.  Mehmet Bakar İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. 

Cenazesinin bugün İstanbul - Fatih Camisinden ikindi namazına müteakiben kılınacağı ve Edirnekapı mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Dr.Mehmet Bakar görev yaptığı dönemde cesur uygulamalrıyla gündeme oturmuş ve 2009 yılında  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, '' Ben kurşun asker değilim ki... Neden fikrimi söylemeyeceğim, neden muhalefet etmeyeceğim? Birileri sadece tek başına verdikleri kararların mı doğru olmasını bekliyorlar?'' demişti.

Bakar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakar’ın cenazesi, Eyüp Sultan’daki Tokmak Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEHMET BAKAR KİMDİR?

1954 yılında İzmit Karamürsel’de doğan Uzm. Dr. Mehmet Bakar, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bakar, ilk olarak Ankara Çubuk Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak göreve başladı.

1998 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlığını aldı. İstanbul’da 1989-1992 ve 2003-2005 yılları arasında İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2005-2009 yılları arasında ise İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Sonraki yıllarda Başhekim Yardımcılığı ve Bakan Müşavirliği yapan Bakar 2014 yılından itibaren kararname ile Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve 7 çocuk babası olan Bakar 11.10.2020 tarihinde hayata veda etti.

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mehmet bakar

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